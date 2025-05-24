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Dünya
AA 24.05.2025 13:27

Filistinli kadın doktor, soykırımcı İsrail'in saldırısında 9 çocuğunu kaybetti

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde çalışan Filistinli kadın doktor, soykırımcı İsrail'in saldırısında 10 çocuğundan 9'unu kaybetti.

Filistinli kadın doktor, soykırımcı İsrail'in saldırısında 9 çocuğunu kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, Nasır Hastanesi'nde doktorluk yapan Ela en-Neccar'ın hastaneye gitmek için evden çıkması sonrasında evinin hedef alındığını belirtti.

İsrail ordusunun şiddetli saldırısında Filistinli kadın doktor Neccar'ın en büyüğü 12 yaşında olan 10 çocuğundan 9'unun hayatını kaybettiğini ifade eden Burş, saldırıdan yaralı olarak kurtulan Neccar'ın eşi Hamdi en-Neccar ve 1 çocuğunun yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktardı.

Saldırının Gazze'deki sağlık personelinin katlandığı gerçekliğin bir örneği olduğuna dikkati çeken Burş, "Acıyı tarif etmek için kelimeler yetersiz kalır. Gazze'de hedef alınanlar yalnızca sağlık çalışanları değil; İsrail'in saldırıları daha da ileri giderek tüm aileleri yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada da hastane doktorlarından Yusur Ebu er-Riş'in sözlerine yer verildi.

Doktor Riş, acılı Neccar'ın sabırlı bir şekilde ameliyathaneye alınan oğlunun kapısında beklediğini ifade etti.

Riş, 9 çocuğunu kaybeden anne Neccar'dan bahsederken, şunları kaydetti:

"Gazze’deki zorlu koşullarda, acının detaylarını tarif etmenin bile yeni bir acıya dönüştüğü bu yerde, kendi çocuklarını geride bırakıp görevini yapmak ve kendini hasta çocuklara adamak için hastaneye gelen bir doktor…"

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Anne Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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