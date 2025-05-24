Bosna Hersek'te Türkçe şöleni

Zenica şehrindeki Zenica Arena'da düzenlenen şenliğe Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Zenica Doboj Kantonu Başbakanı Nezir Pivic, YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Bosna Hersek'teki Türk kurumlarının temsilcileri ile Türkiye ve Bosna Hersek'ten davetliler, öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, programda yaptığı konuşmada, Tercihim Türkçe projesi kapsamında binlerce öğrencinin Bosna Hersek'te Türkçe öğrendiğini söyledi.

Salonda bulunan çocukları Türkiye'ye davet eden Yelkenci, kardeş okul projesi kapsamında Boşnak öğrencilerin Türk öğrencilerle buluştuğunu aktardı.

Büyükelçi Akseki de Türkiye ve Bosna Hersek'in arasındaki kardeşlik ortamının salonda hissedildiğini, güzel bir ortam oluştuğunu kaydetti.

Bosna Hersek'in, Türk insanının kalbinde müstesna bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akseki, "Sizleri de kendi çocuklarımız gibi seviyoruz. Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki eşsiz kardeşlik bağlarını yaşatmanın yollarından biri de dillerimizi öğrenmek. Yakın zamanda ben de sizin dilinizi öğrenmeye başlıyorum, önümüzdeki yıl burada sizin dilinizle size hitap etmeyi istiyorum." diye konuştu.

Zenica Doboj Kantonu Başbakanı Pivic, Bosna Hersek ile Türkiye arasında yüzyıllardır süren bağlar olduğunu, bu bağların giderek daha güçlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin Zenica'da birçok projeye destek verdiğini söyleyen Pivic, "Tüm Bosna Hersek'ten gelen, Türkçe öğrenen siz öğrencileri ağırlamaktayız. Zenica'nın yıllardır bu etkinliğe ev sahipliği yapıyor olması beni ayrıca memnun ediyor, bu bizim kimliğimizi ve misafirperverliğimizi yansıtmaktadır. Burada her zaman hoş karşılanırsınız." diye konuştu.

YEE Başkanı Aliy de Türkçe öğrenen çocukların Türkiye ile Bosna Hersek'i birleştiren gönül elçileri olduğunu dile getirdi.

Türkçe'nin birleştirici gücü olduğunu belirten Aliy, "Çocuklarımız, sadece Türkçe öğrenmekle kalmıyor aynı zamanda Türkiye'yi ve tarihi bağlarımızı daha derinlemesine keşfetme fırsatı buluyor. Bugüne kadar Tercihim Türkçe projesi kapsamında, 20 bine yakın çocuğumuza Türkçe öğretme gayreti içerisinde olduk." ifadelerini kullandı.

Programda okullarındaki Türkçe dersinde başarılı olan öğrenciler, Türkçe şarkılar seslendirdi.

Bosna Hersek'in ünlü şarkıcısı Amel Curic'ten konser

YEE tarafından yıl içinde "Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında Türkçe öğrenen öğrenciler arasında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere hediyeleri verildi.

Çocukların keyifli bir gün geçirdiği etkinlikte, halk oyunları gösterileri, görsel şovlar da düzenlendi.

Geçen yıllarda Dino Merlin, Hari Mata Hari, Mirza Selimovic ve Dzejla Ramovic gibi Balkanlar'ın ünlü sanatçı ve gruplarının katıldığı şenlikte, bu yıl Bosna Hersek'in en çok dinlenen şarkıcılarından Amel Curic​​​​​​​ konser verdi.

Bosna Hersek'te çocuk şarkılarıyla tanınan Latif Mocevic de "Memleketim" şarkısını, Türkiye'den görüntülerin yer aldığı klip eşliğinde seslendirdi.

Çocuklar Türk ve Bosna Hersek bayrakları sallayarak renkli görüntüler oluşturdu.

Şenliğe, Türk kurumları ve şirketlerinin yanı sıra Bosna Hersek'ten de birçok kuruluş destek verdi.