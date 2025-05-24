ABD'nin Chicago kentinde "Türk Festivali" başladı

Chicago’nun Rosemont bölgesindeki Donald E. Stephens Fuar Merkezi’nde düzenlenen festival, bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor.

Kuzey Amerika’da bugüne kadar düzenlenmiş en kapsamlı Türk festivali olma özelliği taşıyan etkinlik, üç gün boyunca sürecek.

Festivalin açılışı Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter Takımı ile yapıldı. Festival alanına kurulan 200’ü aşkın stantta, ziyaretçiler yansıtan el sanatlarından yöresel tatlara Türk kültürünün zenginliğini tanıma fırsatı bulacak.

Türkiye'den festivale katılan sanatçılar, ebru, tezhip, seramik ve hat gibi geleneksel Türk sanatlarını, düzenledikleri atölye çalışmaları ve sergilerle ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Festival boyunca ABD'de yaşayan Türk toplumu ve Türkiye ile ilgili konuların ele alındığı çeşitli oturum ve söyleşiler de yapılacak.

Festivalin komite kurucularından Halil Demir, açılışta yaptığı açıklamada, "Bu kadar insanı bir araya getirmek ve kendi milletimin burada temsilcisi olmak, onların ürettiklerini, yaptıklarını buradaki insanlara tanıtmaya çalışmak güzel bir şey." dedi.

Festivali "bir çocuğu sevgiyle büyütmeye" benzeten Demir, bu yıl ikincisi düzenlenen festival için hem katılımdan hem de insanların etkinliğin önemini kavramasından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

Etkinliğe Türkiye'den katılan davetliler arasında, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Azerbaycan'ın Washington Büyükelçisi Khazar Ibrahim, Şanlıurfa Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve Konya Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Koyuncu gibi isimler bulunuyor.

Festival kapsamında ayrıca, "Türk Festivali" için kayıt yaptıran ilk 2 bin kişi arasından kurayla seçilecek 10 kişiye, Türk Hava Yolları tarafından Türkiye’ye gidiş-dönüş uçak bileti hediye edilecek.