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Dünya
AA 15.10.2024 11:33

Rusya'da ordu hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle Fransa vatandaşına 3 yıl hapis cezası

Rusya'da mahkeme, Fransa vatandaşı Laurent Vinatier'i, Rus ordusuyla ilgili bilgi topladığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rusya'da ordu hakkında bilgi topladığı gerekçesiyle Fransa vatandaşına 3 yıl hapis cezası
[Fotograf: Reuters]

Rus haber ajansı İnterfax'a göre, başkent Moskova'daki Zamoskvoretskiy Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, İsviçre'nin "İnsani Diyalog Merkezi" kuruluşu çalışanı Vinatier, "Rusya'daki yabancı ajan yasasına uymadığı ve Rus ordusu hakkında bilgi topladığı" gerekçesiyle suçlu bulundu.

Kendisine yöneltilen suçlamayı kabul eden 48 yaşındaki Vinatier, mahkemece 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Rusya'da "yabancı ajan" listesine dahil edilen Fransa vatandaşı Vinatier, Rusya'nın askeri teknik alanındaki faaliyetleri ile ilgili bilgi topladığı gerekçesiyle haziran başında gözaltına alınmıştı.

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