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Dünya
AA 15.10.2024 10:35

Katil İsrail'in Lübnan'da bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 4 kişi öldü

İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki İklim et-Tuffah bölgesinde bir evi bombaladı. Saldırıda kamu çalışanı olduğu belirtilen Muhammed Hasan Muşavrib ile eşi ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in Lübnan'da bir eve düzenlediği saldırıda aynı aileden 4 kişi öldü
[Fotograf: AA]

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun gece boyunca Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

İsrail savaş uçakları, ülkenin güneyindeki İklim et-Tuffah bölgesinde bir evi bombaladı. Saldırıda kamu çalışanı olduğu belirtilen Muhammed Hasan Muşavrib ile eşi ve 2 çocuğu yaşamını yitirdi.

Ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Muhammed Hasan Muşavrib'in Lübnan'da kamu iletişim şirketinde çalıştığı ve İsrail saldırısında zarar gören telefon şebekesindeki arızayı gidermek için birkaç gündür beldeden ayrılmadığı aktarıldı.

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