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Dünya
AA 15.10.2024 11:29

Katil İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 42 bin 344'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında katledilen Filistinlilerin sayısı 42 bin 344'e, yaralılar da 99 bin 13'e yükseldi

Katil İsrail'in Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 42 bin 344'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 375 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 55 Filistinlinin öldüğü, 329 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 42 bin 344'e, yaralananların sayısının da 99 bin 13'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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