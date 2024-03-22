Parçalı Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 22.03.2024 20:41

Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda saldırı düzenlendi. Salonda saldırganların ateş açtığı, en az 14 kişinin öldüğü açıklandı. Saldırı "terör eylemi" olarak nitelendirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus Belediye Binası'nda bulunan konser salonunda saldırı düzenlendi.

Rus medyasına göre konser öncesi, ellerinde otomatik silahlar olan kamuflaj giymiş 3 kişi salona girdi ve insanların üzerine ateş açtı.

Saldırıda en az 14 kişinin öldüğü açıklandı.

Salondan 100 kişinin tahliye edildiği ancak salonda kalan kişilerin olduğu bilgisi paylaşıldı.

"Saldırı bir terör eylemi"

Saldırının ardından binada patlama olduğu ve yangın çıktığı belirtildi.
Rus medyası, binanın çatısının çöktüğünü yazdı.

Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

70'ten fazla ambulans ve Rus özel kuvvetleri olay yerine sevk edildi.

Moskova'da mobil iletişimde sıkıntılar yaşandığı bildirildi.

Rus Kamu Denetçisi Moskalkova, saldırıyı "terör eylemi" olarak niteledi.

Moskova'daki tüm ekinlikler iptal edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, tüm dünya Moskova'daki "terör Eylemini" kınamalı açıklamasını yaptı.

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, bu hafta sonu Moskova'daki tüm spor, kültürel ve diğer halka açık etkinlikleri iptal etmeye karar verdiğini açıkladı.

ETİKETLER
Moskova Rusya Son Dakika
Sıradaki Haber
Trump 500 milyon dolar nakit parası olduğunu açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:52
Adana'da yaklaşık 10 ayda 19 bin 746 şüphelinin yakalandı
21:48
Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
21:48
Blinken: Refah saldırısı İsrail'i dünyada daha da yalnızlaştırma riski taşıyor
21:45
Tır, kırmızı ışıkta bekleyen minibüsü biçti: 5 yaralı
21:41
Amasya’da devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı
21:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da iftar programında vatandaşlara telefonla seslendi
Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını Faruk Camii enkazında kıldı
Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını Faruk Camii enkazında kıldı
FOTO FOKUS
Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ