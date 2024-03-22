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Dünya
AA 22.03.2024 20:24

Macron Batı Balkanların geleceğini AB bünyesinde görüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Batı Balkanların geleceğinin Avrupa Birliği'nin bünyesinde olacağını belirtti.

Macron Batı Balkanların geleceğini AB bünyesinde görüyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,  Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nin ardından basına yaptığı açıklamada, zirvede savunma ve güvenlik konularının ele alındığını ifade etti.

Zirvede, Avrupalıların, Ukrayna'yı gerektiği müddetçe ve ölçüde desteklemek konusunda birlik ve kararlılık mesajı verdiğini ifade eden Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupalılar için bir güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

Macron, dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin kullanılması için çalışmaları hızlandırmaya karar verdiklerini aktararak, bunları Ukrayna'ya askeri destek konusunda da kullanmayı planladıklarına işaret etti.

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Avrupa'nın stratejik özerkliğini istedikleri dile getiren Macron, zirvenin, Gazze için derhal ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi, bölgede açlık riski karşısında insani yardımın yeterli miktarda ulaşmasına yönelik çağrısını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı, "Toplu şekilde İsrail makamlarına Refah'ta operasyon yapmamaya çağırdık" diyerek, yerlerinden edinilen 1 milyonu aşkın Filistinlinin Refah'ta bulunduğunu hatırlattı.

Macron, zirvede ayrıca, AB'nin Bosna Hersek'le üyelik müzakerelerine başlama kararı alındığına işaret ederek, "Bu karar açık mesaj gönderiyor, Batı Balkanların geleceği Avrupa Birliği bünyesinde olacak." dedi.

"Ukrayna topraklarına gelen tüm Fransız askerlerini öldüreceklerini" belirten Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkan Yardımcısı Pyotr Tolstoy hakkında da Macron, bu sözlerin "rezalet" düzeyinde olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Macron, Tolstoy'un bu açıklamaları karşısında, Rus yetkililerin bu denli sinirli olmasından ve sinirlerine hakim olamaması karşısında şaşkınlık içinde olduğunu ifade etti.

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