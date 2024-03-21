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Dünya
AA 21.03.2024 23:14

AB'den Bosna Hersek'le üyelik müzakerelerine başlama kararı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı alındığını duyurdu.

AB'den Bosna Hersek'le üyelik müzakerelerine başlama kararı

Michel, Brüksel'de düzenlenen AB zirvesi sürerken X hesabından açıklama yaptı.

"Yeriniz Avrupalı ailemizde" ifadesini kullanan Michel, "Bugünkü karar AB yolunuzda ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır. Halkınızın istediği gibi Bosna-Hersek'in istikrarlı bir şekilde ilerlemesi için sıkı çalışmanın devam etmesi gerekiyor." mesajını paylaştı.

Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.

AB Komisyonu, 12 Mart'ta, Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlanması konusunda tavsiye kararı aldığını bildirmişti.

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Avrupa Birliği Bosna Hersek
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