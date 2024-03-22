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Dünya
AA 22.03.2024 19:51

Libya'da bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedi bulundu

Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusundaki Şuveyrif bölgesinde bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

Libya'da bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedi bulundu
[Fotograf: AA]

Libya İçişleri Bakanlığına bağlı Kriminal Araştırmalar Dairesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şuveyrif bölgesinde bulunan toplu mezar hakkında bilgi verildi.

Kriminal Araştırmalar Dairesi ekiplerinin toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedine ulaştığı belirtildi.

Ekiplerin kimliği belirlenemeyen düzensiz göçmenlerin cesetlerinden DNA örnekleri aldığı aktarılan açıklamada, işlemlerin ardından göçmenlerin cesetlerinin Şuveyrif bölgesinden sorumlu başsavcılığın belirlediği bir mezarlığa defnedildiği kaydedildi.

IOM: Libya'da bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin bulunması karşısında şoka uğradık

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusundaki bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedinin bulunması karısında şoka uğradıklarını belirtti.

"Libya'nın güneydoğusundaki bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedinin bulunması karşısında "şoka uğradık ve endişeliyiz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, ölenlerin uyruklarının bilinmediği ancak çölden kaçırılma sürecinde öldüklerine inanıldığı bildirildi.

Yaşanan bu trajedinin, göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretine karşı koordineli müdahale dahil düzensiz göçün getirdiği zorlukların acilen ele alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, yasal göç için fırsatlar sağlayan "düzenli yollar" olmadığı takdirde bu tür trajedilerin bu rotanın bir özelliği olmaya devam edeceği kaydedildi.

IOM'un Kayıp Göçmenler Projesi'ne göre, Libya'da yaşanan bu son olay hariç, en ölümcül göç rotası olan Akdeniz'de 2023'te en az 3 bin 129 düzensiz göçmenin öldüğü veya kaybolduğu kaydedildi.

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