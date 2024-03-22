Parçalı Bulutlu 3.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.03.2024 20:10

Gazzeliler cuma namazını yıkılan caminin enkazı üzerinde kıldı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentindeki Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını İsrail bombardımanında yıkılan Faruk Camisinin enkazının çevresinde eda etti.

Gazze'de İsrail saldırılarının hedefi olan camilerin büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi.

Güneyde Filistinlilerin sığındığı Refah kentindeki Faruk Camii de bombardıman nedeniyle sadece minaresi ayakta duruyor.

Filistinliler, Faruk Camii'nin yıkıntıları üzerine kumaş ve plastik parçalardan çadırların yanı sıra, yere hasır sererek ramazan ayının ikinci cumasını kıldı.

Gazzelileri, İsrail saldırıları karşısında sabırlı ve metanetli olmaya ve insani yardım girişine getirdiği kısıtlamalar nedeniyle dayattığı kıtlık karşısında birlikte durmaları tavsiyesinde bulunan caminin imam hatibi ayrıca, Arap ve İslam halklarına Gazze'de soykırım, açlık ve korkuyla karşı karşıya olan Filistin halkına destek ve yardım için ellerinden geleni çabayı göstermeleri çağrısında bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Ramazan Ayı
Sıradaki Haber
Polonya 'güvenlik' açıklaması: Ukrayna'nın NATO üyeliği olası görünmüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:52
Adana'da yaklaşık 10 ayda 19 bin 746 şüphelinin yakalandı
21:48
Nevşehir'de 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
21:48
Blinken: Refah saldırısı İsrail'i dünyada daha da yalnızlaştırma riski taşıyor
21:45
Tır, kırmızı ışıkta bekleyen minibüsü biçti: 5 yaralı
21:41
Amasya’da devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı
21:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da iftar programında vatandaşlara telefonla seslendi
Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını Faruk Camii enkazında kıldı
Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını Faruk Camii enkazında kıldı
FOTO FOKUS
Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ