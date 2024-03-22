AB Zirvesi'nde öne çıkan başlık: Savunma kapasitesini güçlendirme

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Zirvesi sonrasında Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısında konuşan Michel, Avrupa'nın "olası bir savaşa hazır olup olmadığı" yönündeki soruyu cevapladı.

Michel, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın Avrupa'nın savunma hazırlığını güçlendirmek için adımlar atılmasını haklı çıkardığını ifade etti.

Avrupa toplumuna savaşa ilişkin endişe yaymayı istemediklerini dile getiren Michel, "Öte yandan, (savunma hazırlığı) AB'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımız tarafından kabul edilmeli ve bunu kamuoyumuza anlatmalıyız.” diye konuştu.

"AB'nin savunma politikası büyük bir adım"

Michel, "Eğer barış, güvenlik ve istikrar istiyorsak savunma kapasitemiz ile kabiliyetlerimizi geliştirmek ve savunma alanında bir AB inşa etmek son derece önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dün kabul edilen ortak bildiride yer alan AB'nin savunma politikasının "büyük bir adım olduğunu" aktaran Michel, "Bu yeni bir paradigma değişikliğidir." şeklinde konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana savunma kapasitesini geliştirme ve hazırlıklı hale gelmek AB’nin politikalarında önem verdiği başlıca konular arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, eski Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'den Avrupa'nın sivil ve savunma hazırlıklarını artırmak için atılacak adımlara yönelik rapor talep etmişti.

Zirvenin sonuç bildirisindeki mesajlar

Zirvenin sonuç bildirisinin savunmayla ilgili kısmında AB'nin, artan tehditler ve güvenlik sınamaları karşısında kendi ihtiyaç ve hedeflerini karşılayacak şekilde genel savunma hazırlığını ve yeteneklerini artırmaya kararlı olduğu ifade edilmişti.

"Avrupa'nın savunma teknolojisi ve endüstriyel tabanı Birlik çapında güçlendirilmelidir." ifadesine yer verilen bildiride, savunma hazırlığının artırılması için ilave çaba gösterileceği vurgulanmıştı.

Bildiride Avrupa savunma sanayisinin kamu finansmanı ve özel finansmana erişiminin geliştirileceğine işaret edilerek, Komisyon ve Konseyin bu alanda finansmanı harekete geçirmek için gerekli bütün seçenekleri araştıracağı ve haziran ayına kadar rapor sunacağı belirtilmişti.

Ayrıca, AB ülkelerinin savunmada ortak satın almayı geliştireceği ve teşvik edeceği belirtilen bildiride, savunmada ortak yatırımların da artırılacağı kaydedilmişti.