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Dünya
AA 22.03.2024 17:28

Gantz: Hamas'ı yok etmek için Gazze misyonunun tamamlanması gerekir

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, "Hamas'ı yok etmek için Refah'a operasyon dahil Gazze'deki misyonun tamamlanması gerekliğini" söylediğini belirtti.

Gantz: Hamas'ı yok etmek için Gazze misyonunun tamamlanması gerekir
[Fotograf: Reuters]

Gantz, sosyal medya platformu X hesabında yaptığı paylaşımda, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin gündemde olduğu dönemde ülkesini ziyaret eden Blinken ile bir araya geldiğini aktardı.

ABD'nin, İsrail'e verdiği destekten dolayı Blinken'a minnettarlığını sunduğunu kaydeden Gantz, 7 Ekim saldırılarının ardından "Hamas'ı yok etmek için Refah'a operasyon dahil Gazze'deki misyonun tamamlanmasının gerektiğini" muhatabına ilettiğini kaydetti.

"İsrail'in, Gazze'deki sivillere yardım için insani çözümler sunmaya devam edeceğini ancak bu yardımların Hamas'ın eline geçmemesini de sağlayacağını sözlerime ekledim." ifadelerini kullanan Gantz, Blinken ile "bölgesel güvenlik ve istikrarı" ele aldıklarını belirtti.

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin gündemde olduğu dönemde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Orta Doğu turu kapsamında bu sabah İsrail'e gelen Blinken, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takasına varılması için yapılan müzakereleri görüşmek üzere perşembe günü Suudi Arabistan'ı, dün de Mısır'ı ziyaret etmişti.

Blinken'ın son ziyareti, 7 Ekim 2023'ten sonra İsrail'e yaptığı 6. ziyaret olarak kayıtlara geçti.

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