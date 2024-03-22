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Dünya
AA 22.03.2024 17:15

Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusu, Şifa Hastanesinin pek çok binasını bombaladı

İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi bünyesindeki pek çok binayı bombaladığı ve yaktığı, onlarca sağlık çalışanını da alıkoyduğu belirtildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail ordusu, Şifa Hastanesinin pek çok binasını bombaladı

İsrail ordusunun, 18 Mart'ta Şifa Hastanesinde başlattığı kuşatma ve saldırılar devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, hastanenin pek çok binasını bombaladığı, damar hastalıkları servisinin ise yakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ordunun, yaklaşık 240 hasta ve onların refakatçileri ile 10 sağlık personelini hastane yerleşkesi içindeki El-Emir Nayif Merkezinde tuttuğu, onlarca sağlık personelini ise alıkoyduğu kaydedildi.

Şifa Hastanesine İsrail baskını

İsrail ordusu, 18 Mart'ta Şifa Hastanesine baskın düzenlemiş ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı yerleşkeyi kuşatmıştı.

Daha önce de birçok kez İsrail ordusunun baskınına uğrayan Şifa Hastanesi çevresinde İsrail ordusunun yoğun saldırıları 4 gündür devam ediyor.

Filistin basını, İsrail ordusunun, dün Şifa Hastanesi yerleşkesinde bir binayı patlayıcılarla havaya uçurduğunu duyurmuştu.

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