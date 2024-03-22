Muhafazakar Parti bağışçısının, milletvekili hakkındaki ırkçı yorumları soruşturuluyor

BBC'de yer alan habere göre, iş insanı Hester'ın, İngiltere'nin en uzun süre görev yapan milletvekili Abbott'un kendisinde "tüm siyahi kadınlardan nefret etme isteği" uyandırdığı ifadeleri üzerine yetkililer soruşturma başlattı.

West Yorkshire Polisi, yaptığı açıklamada, bir suç işlenip işlenmediğini tespit etmeye çalıştıklarını bildirdi.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberinde, Hester'ın, 2019'da Leeds'teki şirketinin merkezinde başka bir kuruluşun kadın yöneticisini eleştirirken, Abbott hakkında ırkçı ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

Haberde ayrıca, Muhafazakar Partiye 10 milyon sterlin bağışta bulunan iş insanının "milletvekilinin vurulması gerektiğini" söylediği öne sürülmüştü.

Sunak, milletvekili hakkındaki yorumları "ırkçı" ve "yanlış" olarak niteledi

Bağımsız milletvekili Abbott, Hester'ın ifadelerini, 11 Mart'ta Londra Metropolitan Polisine bildirmiş ve Abbott'un şikayeti daha sonra West Yorkshire Polisi'ne iletilmişti.

Hester, milletvekili hakkında "kaba" yorumlar yaptığı için özür dilemiş ancak sözlerinin "ne cinsiyetiyle ne de ten rengiyle" ilgisi olduğunu belirtmişti.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin lideri ve Başbakan Rishi Sunak da Hester'ın söz konusu ifadelerini, "ırkçı" ve "yanlış" olarak nitelemişti.