Uluslararası Af Örgütünden AB'ye eleştiri: Ateşkes çağrısı yetersiz

İngiltere merkezli örgütün Avrupa Kurumları Direktörü Eve Geddie, yaptığı yazılı açıklamada, AB liderlerinin dünkü ateşkes talebinin "gecikmiş bir çağrı" ve Filistinli sivillerin son 6 aydır maruz kaldığı dehşet göz önüne alındığında "yetersiz adım" olduğunu vurguladı.

Geddie, İsrail'in acımasız ve ayrım gözetmeyen saldırılarında 32 binden fazla insanın öldürüldüğünü, binden fazla çocuğun sakat kaldığını, tüm mahalleler ve kasabaların enkaza dönüştüğünü kaydetti.

Sağlık sisteminin neredeyse tamamen yok edildiğini ve İsrail tarafından tasarlanmış kıtlığın kapıda olduğunu vurgulayan Geddie, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm taraflarca daha önce bir ateşkese varılmış olsaydı bütün bunlar önlenebilir ve engellenebilirdi. Gazze'de yaşananlar insan eliyle oluşturulmuş insani felakettir ve uluslararası hukuk çerçevesinde işlenen tüm suçlardan sorumlu olanlar hesap vermelidir."

"İsrail'e sorumluluk atfetmemesi cezasızlık mesajı vermekte"

Eve Geddie, hesap verilebilirlik çağrılarının tutarlı olması gerektiğini dile getirerek, "AB Konseyi'nin uluslararası hukuku ağır şekilde ihlal eden İsrail'e sorumluluk atfetmemesi cezasızlık mesajı vermekte ve Gazze'deki felakete katkıda bulunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Geddie, bazı üyelerin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansını (UNRWA) itibarsızlaştırması, hayati önem taşıyan yardımları kesmesi ve İsrail'e ihraç ettikleri silah ve mühimmatla Gazze'de bombardıman sürerken insanların gıda ve temiz suya erişimden mahrum bırakılmasının "bölgedeki vahim durumu daha da kötüleştirdiğini" vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 251'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 594 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 447 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda, 242 Hizbullah mensubu, 49 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.