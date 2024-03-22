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Dünya
AA 22.03.2024 15:35

AB, düzensiz göçle mücadeleyi ve krizlere hazırlığı güçlendirmeyi amaçlıyor

Avrupa Birliği (AB), düzensiz göçle ve insan kaçakçılığıyla mücadeleyi artırma ve krizlere hazırlığı güçlendirme mesajı verdi.

AB, düzensiz göçle mücadeleyi ve krizlere hazırlığı güçlendirmeyi amaçlıyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'de süren AB zirvesinde kabul edilen ortak bildiride, göçe ve krizlere hazırlık başlıklarına yer verildi.

AB Konseyi'nin göç konusunda kapsamlı bir yaklaşım izlemeye devam edeceği kaydedilen bildiride, AB'ye giren düzensiz göçmenlerin yüzde 90'ından fazlasının kaçakçıların yardımıyla girdiği belirtildi.

Bildiride, AB Konseyi'nin, Komisyon'un insan ticareti ve kaçakçılığıyla etkin şekilde mücadele etmek için sahip olunan her türlü aracı güçlendirme ve bu sorunu çözmek adına küresel bir ittifak kurmasını desteklediği ifade edildi.

Krizlere hazırlık

Küresel krizlere karşı askeri ve sivil hazırlık ile stratejik kriz yönetiminin güçlendirilmesi ve koordine edilmesinin "zorunlu ihtiyaç" olduğu vurgulanan bildiride, Komisyon'dan krizlere hazırlık stratejisi hazırlaması talep edildi.

Bildiride, ayrıca, Komisyon'a tüm toplumu hedef alan tehlikelere yönelik AB düzeyinde hazırlık yapma ve krize müdahaleyi güçlendirecek eylem planı hazırlama çağrısı yapıldı.

Dün başlayan zirvenin ilk gününde Ukrayna ve Gazze başta olmak üzere gündemdeki sıcak konular ele alınmış, Gazze'de sürdürülebilir ateşkese giden acil "insani ara" çağrısı yapılmıştı.

Ukrayna'daki savaşa dair yapılan oturumda ise AB liderleri dondurulan Rus varlıklarından elde edilen gelirlerin Ukrayna'ya verilmesinde anlaşmıştı.

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