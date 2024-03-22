Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 8 bin dönüm araziye el koyma kararını kınadı

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail'in ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ziyaretiyle eş zamanlı aldığı kararı kınadı.

Ebu Rudeyne, İsrail'in Filistin topraklarına el koyma kararının ABD yönetimi ile yasa dışı Yahudi yerleşimi kınayan uluslararası topluma karşı bir meydan okuma olduğunu belirtti.

Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine işaret eden Rudeyne, "Aşırılık yanlısı hükümetin kararları, sahada bir oldubittiyi dayatmayı başaramayacaktır. Tüm yerleşimler yasa dışıdır, yerleşimlerden ve yerleşimcilerden arınmış bir Filistin devleti kurulmadan güvenlik veya istikrar sağlanamayacaktır." ifadesini kullandı.

Rudeyne, kararın "İsrail hükümetinin bağımsız Filistin devletinin kurulmasını engelleme çabalarının bir parçası olduğunu" vurguladı.

ABD yönetimine seslenen Rudeyne, "uluslararası meşruiyete ve uluslararası hukuka bağlılığını gösterme ve işgalci (İsrail) devleti, Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki Filistin halkına karşı yürüttüğü soykırım savaşını durdurmaya zorlama" çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü, İsrail'in saldırılarına ve ihlallerine son vermemesi durumunda sonucun daha fazla şiddet ve sosyal patlama olacağı uyarısında bulundu.