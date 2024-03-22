İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 120 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

On binlerce Filistinli sabahın erken saatlerinden itibaren Batı Şeria ve Kudüs arasındaki askeri kontrol noktalarını geçerek Aksa'nın yolunu tuttu.

Saatler süren yolculuğun ardından yürüyerek Mescid-i Aksa'ya ulaşan Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını burada kıldı.

İsrail polisi sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa’nın içinde yer aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki yolları demir bariyerlerle kapatarak bölgede konuşlandı.

Cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gitmek isteyen Filistinlilere kimlik kontrolü yapan İsrail polisi, çok sayıda Filistinliyi özellikle de belirli yaş grubunun altındakileri geri çevirdi.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'dan çıkan bazı Filistinlilere müdahalesi nedeniyle kalabalıkta kısa süreli arbede yaşandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da 120 bin Filistinlinin Aksa'da cuma namazı kıldığı belirtildi.

Ayrım Duvarı engel oldu

İsrail, Ayrım Duvarı'yla (Utanç Duvarı) çevrili işgal altındaki Batı Şeria'dan 50 yaş altı kadınların ve 55 yaş altı erkeklerin Kudüs'e girişine izin vermedi.

İsrail askeri kontrol noktalarından geri çevrilen on binlerce Filistinli erkek, ramazan ayında da Batı Şeria'nın dışına çıkamamış oldu. İsrail'in geçişine izin verdiği Filistinliler ise şafakla birlikte Kudüs'e geçebilmek için askeri kontrol noktalarının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Kudüs arasında 2003'te inşa edilen beton duvar boyunca çok sayıda İsrail askeri kontrol noktası bulunuyor.

İsrail olağan günlerde özel izinliler dışında Batı Şeria'daki Filistinlilerin Kudüs'e geçişine izin vermiyor.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria, 1967'den beri İsrail işgali altında tutuluyor.