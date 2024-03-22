Hafif Kar Yağışlı 2.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.03.2024 14:54

BM'nin kutsal kitaplarla ilgili kararı, Türkiye'nin girişimiyle UNESCO kararına eklendi

Türkiye'nin girişimiyle, kutsal kitaplara karşı işlenen suçları uluslararası hukukun ihlali kapsamında sayan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurul kararı, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçlarına ilişkin kararında yer aldı.

BM'nin kutsal kitaplarla ilgili kararı, Türkiye'nin girişimiyle UNESCO kararına eklendi
[Fotograf: Reuters]

Türkiye'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Gülnur Aybet, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu yılki UNESCO'nun 219. Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye'nin öncülüğünde, ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçları ile ilgili UNESCO karar tasarısında, kutsal kitaplara karşı işlenen suçların uluslararası hukukun ihlali olduğunu beyan eden BM Genel Kurul kararını eklettiklerini ifade etti.

Aybet, geçen yıl UNESCO'nun 216. Yürütme Kurulu Toplantısı'nda, ırkçılık, ayrımcılık ve nefret suçları ile ilgili karara, İslamofobi ile mücadeleyi de dahil ettiklerini belirtti.

Büyükelçi Aybet, toplantıda yaptığı konuşmaya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Her türlü nefret suçu ile mücadeleyi desteklediğimizi belirtirken, son yıllarda İslam karşıtlığı suçlarının endişe verici bir şekilde arttığını vurguladım. UNESCO'nun bu konuda BM kararları ile uyumlu hareket etmesi gerektiğini kaydettim. Karar tasarısı, önerdiğimiz değişikliklerle kabul edildi. Mücadeleye devam."

BM Genel Kurulu'nda Temmuz 2023'te, Fas tarafından sunulan, dini inançları nedeniyle kişilere ve kutsal kitaplar ile dini mekanlara yönelik her türlü şiddeti uluslararası hukukun ihlali olarak tanıyan karar oy birliğiyle kabul edilmişti.

Sıradaki Haber
İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 120 bin Filistinli cuma namazını Mescid-i Aksa'da kıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:39
Nijerya'da silahlı saldırıda 21 kişi hayatını kaybetti
15:35
AB, düzensiz göçle mücadeleyi ve krizlere hazırlığı güçlendirmeyi amaçlıyor
15:34
Endonezya'nın Cava Adası'nda 6,5 büyüklüğünde deprem
15:33
Canan Kaftancıoğlu, ifade vermek üzere adliyeye geldi
15:29
İki kızına cinsel istismarda bulunan babaya 58 yıl hapis cezası
15:17
Çinli oyun şirketi yöneticisine, şirketin kurucusunu zehirlemekten idam cezası
Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını Faruk Camii enkazında kıldı
Filistinliler, ramazan ayının ikinci cuma namazını Faruk Camii enkazında kıldı
FOTO FOKUS
Kaza süsü vermek için arabaların önüne atladı
Kaza süsü vermek için arabaların önüne atladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ