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Dünya
AA 22.03.2024 18:55

Polonya 'güvenlik' açıklaması: Ukrayna'nın NATO üyeliği olası görünmüyor

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'nın güvenlik garantileri sorunu çözülmeden NATO'ya katılmasının "olası" görülmediğini söyledi.

Polonya 'güvenlik' açıklaması: Ukrayna'nın NATO üyeliği olası görünmüyor
[Fotoğraf: Arşiv]

Polonya'da yayımlanan Rzeczpospolita gazetesine verdiği demeçte Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Ukrayna'nın NATO üyeliği sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.

Sikorski, Ukrayna'nın güvenlik garantileri sorunu çözülmeden NATO'ya üyeliğini "olası" görmediklerini ifade etti.

Dışişleri Bakanı, Ukrayna'yı bu tür güvenlik garantileriyle örgüte davet etmenin "Rusya ile savaşa davetiye çıkaracağını" söyleyerek, "Polonya da dahil olmak üzere çoğu Avrupa ülkesinde kamuoyunun buna hazır olduğundan şüpheliyim." dedi.

Ukrayna'nın üyeliğinin ele alınacağı temmuzdaki NATO zirvesine ilişkin de konuşan Sikorski, "Bildiğim kadarıyla bir davet planı yok." yorumunu yaptı.

Sikorski, 9 Mart'ta NATO askerlerinin Ukrayna'da bulunmasının "düşünülemez" olmadığını söylemişti.

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