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Dünya
AA 22.03.2024 23:10

Moskova’daki silahlı saldırganlara yönelik operasyon devam ediyor

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi, Moskova’daki konser salonuna silahlı saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunmasına yönelik operasyonun sürdüğünü duyurdu.

Moskova’daki silahlı saldırganlara yönelik operasyon devam ediyor
[Fotograf: Reuters]

Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonunda 40 kişinin öldüğü ve 100'den fazla kişinin yaralandığı saldırıyı düzenleyenlerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 4 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler, etrafa ateş açtı.

Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre, Crocus City Hall konser salonuna düzenlenen terör saldırısında, 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

"Suçlular aranıyor ve vatandaşlar binadan tahliye ediliyor"

Güvenlik güçlerinin, saldırganları etkisiz hale getirmek için başlattığı operasyon sürerken saldırının yapıldığı binada çıkan yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Rusya Federal Ulusal Muhafız Servisi'ne (Rosgvardiya) bağlı özel birliklerin, terör saldırısının gerçekleştirildiği bölgede çalışmalarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, "Suçlular aranıyor ve vatandaşlar binadan tahliye ediliyor." denildi.

Ukrayna, Moskova’daki saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı
Ukrayna, Moskova’daki saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı

Binanın etrafında çok sayıda polis, güvenlik önlemi alırken bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirildi.

Moskova’daki silahlı saldırganlara yönelik operasyon devam ediyor

Polis helikopterleri de bölgede devriye gezerken güvenlik güçleri, binanın etrafındaki vatandaşları bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in saldırı hakkında ilk anlardan itibaren bilgilendirildiğini aktardı.

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