Çok Bulutlu 3.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.03.2024 22:56

Ukrayna, Moskova’daki saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı

Ukrayna, Rusya’nın başkenti Moskova’da konser salonuna yapılan saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı.

Ukrayna, Moskova’daki saldırıyla ilgisi olmadığını açıkladı
[Fotograf: AP]

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Telegram hesabından Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonuna yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu saldırıyla Ukrayna'nın "hiçbir ilgisi olmadığını" kaydeden Podolyak, "Bu olaylar, saldırgan ülke liderliğinin kendi halkına karşı uyguladığı terörün emarelerini taşıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Rusya'da konser salonuna silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Rus Federal Güvenlik Servisi, ilk verilere göre terör saldırısında 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Moskova’daki silahlı saldırganlara yönelik operasyon devam ediyor
Moskova’daki silahlı saldırganlara yönelik operasyon devam ediyor

ETİKETLER
Moskova Rusya Son Dakika Ukrayna
Sıradaki Haber
ABD: Moskova'daki saldırıda Ukrayna'nın dahli olduğuna ilişkin emare yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:19
Ülkeler Rusya'daki saldırıyı kınadı
23:21
Moskova’daki silahlı saldırganlara yönelik operasyon devam ediyor
23:17
Türkiye'den Rusya'daki saldırıya kınama
22:54
Ankara'da tefecilik soruşturması: 11 tutuklama
22:51
Ekmeğin içinden silah çıktı
22:58
ABD: Moskova'daki saldırıda Ukrayna'nın dahli olduğuna ilişkin emare yok
Mescid-i Aksa’da 100 bin kişi teravih namazı kıldı
Mescid-i Aksa’da 100 bin kişi teravih namazı kıldı
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da vatandaşlara telefonla seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da vatandaşlara telefonla seslendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ