Ülkeler Rusya'daki saldırıyı kınadı

Moskova'nın "Crocus City Hall" adlı konser salonuna düzenlenen saldırıda, en az 4 kişi oldukları belirtilen silahlı kişiler, etrafa ateş açtı. Terör saldırısında, 40 kişinin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin ülkelerden kınama mesajları geldi.

Türkiye'den Rusya'daki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Moskova'daki terör saldırısını kınadı. Rusya halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini iletti.

Azerbaycan

Azerbaycan, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Moskova'da düzenlenen korkunç saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Masum kurbanların ailelerine, Rusya Federasyonu halkına ve hükümetine en derin başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terör mağduru bir ülke olarak Azerbaycan, terörün her türlü biçimini ve tezahürünü kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kırgızistan

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki terör saldırısına yönelik açıklama yayımladı.

Açıklamada, terörizmin, tüm biçimleri ve tezahürleriyle, uluslararası barışa, güvenliğe ve istikrara yönelik en ciddi tehditlerden birini temsil ettiği ifade edilerek, "Mübarek Ramazan ayında gerçekleştirilen bu insanlık dışı terör saldırısından etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov Putin'e taziye mesajı gönderdi

Öte yandan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e taziye mesajı göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Caparov, mesajında, "Bu suçu şiddetle kınıyoruz, bu kötülüğe etkin bir şekilde mücadeleye yönelik çalışmalarınıza desteğimizi ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.