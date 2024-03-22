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Dünya
AA 22.03.2024 20:26

Borrell: Giderek daha fazla ülke, UNRWA'ya fon sağlamaya devam ediyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Finlandiya'nın Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına mali desteğe devam etme kararına işaret ederek, her geçen gün daha fazla ülkenin UNRWA'ya fon sağladığını aktardı.

Borrell: Giderek daha fazla ülke, UNRWA'ya fon sağlamaya devam ediyor
[Fotograf: Reuters]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, X sosyal medya hesabında, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzari'nin Finlandiya'nın Ajans'a yardımlarını yeniden başlatacağına yönelik paylaşımına yanıt verdi.

UNRWA'nın Gazze'deki siviller için "can simidi olduğuna ve yeri doldurulamaz bir rol oynadığına" işaret eden Borrell, "(UNRWA) Tüm bölgedeki Filistinlilere vazgeçilmez bir destek sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Borrell, "Giderek daha fazla ülke, UNRWA'ya fon sağlamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Finlandiya, İsrail'in iddiaları üzerine 27 Ocak'ta UNRWA'ya yönelik finansal desteğini durdurmuştu.

Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Ville Tavio, bugün yaptığı basın toplantısında ülkenin UNRWA'ya sağladığı finansal desteği yeniden başlatma kararı aldığını açıklamıştı.

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