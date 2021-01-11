Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 21:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Rusya'da kamyon askeri konvoya çarptı: 4 ölü, 45 yaralı
Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında bir kamyonun askeri otobüslerin arasına girmesi sonucu meydana gelen zincirleme kazada 4 asker hayatını kaybetti, 45 asker yaralandı. Kamyon şoförü gözaltına alındı.
Rusya'nın başkenti Moskova dışındaki Krasnagorsk bölgesinde, damperli bir kamyon, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle, seyir halindeki askeri konvoya çarptı.
Zincirleme kazada 4 asker yaşamını yitirdi, 45 asker yaralandı. Yaralananlardan 16'sının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazadan hafif yaralarla kurtulan kamyon şoförü gözaltına alındı.
Rusya federal makamları konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Rusya
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