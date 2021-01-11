Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 21:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de altın madeninde patlama: 22 işçi mahsur kaldı
[Grafik: TRT Haber]
Çin'in Şandong eyaletine bağlı Yentai kentinde, bir altın madeninde patlama meydana geldi. Patlamada, ocakta bulunan 22 işçi mahsur kaldı. İşçiler için kurtarma çalışması başlatıldı.
Yentai yerel hükümetinin, ülkenin sosyal paylaşım platformu Veybo'dan yaptığı açıklamaya göre, kentin Şişia ilçesine bağlı Şiçıng kasabasında inşaat halindeki bir altın madeninde dün öğleden sonra henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlama sonucu oluşan şok dalgası sebebiyle maden ocağındaki asansör, merdivenler ve iletişim sistemleri zarar gördü.
Patlamada 22 işçi yer altında mahsur kaldı.
İşçiler için kurtarma çalışması başlatıldı.
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