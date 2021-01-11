Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 21:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kenya'da şiddetli yağışlar binlerce kişiyi evinden etti
[Fotoğraf: Reuters]
Kenya'nın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor. Turkana Gölü'nün taşması sonucu son 2 haftada 30 binden fazla kişi evini terk etti.
Kenya'da şiddetli yağışların neden olduğu taşkınlar bölgede hayatı olumsuz etkiledi.
Su seviyesinin yükseldiği Turkana Gölü'nün taşması sonucu son 2 haftada 30 binden fazla kişi yerinden oldu.
Bölgedeki su taşkınları bölgedeki balıkçıların ve çiftçilerin işini de vurdu.
Doğu Afrika'daki en tuzlu göl olan Turkana, dünyanın en büyük çöl gölü özelliğini taşıyor.
Etiketler: Yağış
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