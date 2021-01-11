Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 20:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afrika kıtasında COVID-19 vaka sayısı 3 milyonu aştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Afrika kıtasında koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 70 bin 446'ya yükseldi. Yaşamını yitirenlerin sayısı da 72 bin 847'ye çıktı.
COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 72 bin 847 kişi hayatını kaybetti.
Kıtadaki vaka sayısı 3 milyon 70 bin 446'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 480 bin 546'ya çıktı.
Kıtada en fazla ölüm ve vaka sayısı Güney Afrika, Fas, Tunus ve Mısır’da görüldü.
Etiketler: Koronavirüs Afrika
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