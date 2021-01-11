Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 118 bin 518 toplam can kaybı ise 81 bin 960 olarak duyuruldu.

Ülkede ilk aşamada günlük 200 bin, gelecek haftalarda da 1 milyon kişiye aşı yapılması hedefleniyor.

İngiltere'de bugüne kadar yaklaşık 2 milyondan fazla kişiye COVID-19 aşısı yapıldığı belirtilirken, gelecek günlerde aile hekimlerinin yanı sıra bazı eczanelerin de katılmasıyla aşı yapılan toplam yer sayısı yaklaşık bin 200'e çıkacak.