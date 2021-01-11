Haber Giriş: 11 Ocak 2021 Pazartesi 21:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İngiltere’de son 24 saatte 529 kişi COVID-19’dan hayatını kaybetti
İngiltere’de son 24 saatte 46 bin 169 kişide koronavirüs tespit edildi, 529 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 118 bin 518’e yükseldi.
Ülkedeki toplam vaka sayısı 3 milyon 118 bin 518 toplam can kaybı ise 81 bin 960 olarak duyuruldu.
Ülkede ilk aşamada günlük 200 bin, gelecek haftalarda da 1 milyon kişiye aşı yapılması hedefleniyor.
İngiltere'de bugüne kadar yaklaşık 2 milyondan fazla kişiye COVID-19 aşısı yapıldığı belirtilirken, gelecek günlerde aile hekimlerinin yanı sıra bazı eczanelerin de katılmasıyla aşı yapılan toplam yer sayısı yaklaşık bin 200'e çıkacak.
Etiketler: İngiltere Koronavirüs
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