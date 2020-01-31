Rusya'nın St. Petersburg şehrindeki spor kompleksinin bir süre önce yıkılmasına karar verildi.

Söküm çalışmaları drone ile görüntüleniyordu. 2 işçiden biri vince bağlı sepetin içinde diğeri de dışandaydı.

Parçalardan birini ayırmak isterken tesisin tamamı çökmeye başladı. İşçi havada asılı kalan sepete atlamaya çalıştı ama yetişemedi. Dev tesis saniyeler içinde yerle bir oldu. İşçilerden biri enkazın altında kaldı.

Olay yerine kurtarma ekipleri gönderildi. İşçiye ulaşmak için çalışma başlatıldı.