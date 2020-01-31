Vietnam Hava Yolları Çin'e uçuşları durdurdu
Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Vietnam Hava Yolları, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e yapılan uçuşların durdurulduğunu açıkladı.
[Fotoğraf: Reuters]
Şirketten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sebebiyle Çin'e yapılan uçuşların askıya alındığı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, Hong Kong'a yapılan uçuşların da sınırlandırılacağı kaydedildi.
Vizeler durdurulmuştu
Vietnam hükümetinden dün yapılan açıklamada, salgının hızla yayıldığı belirtilerek, Çin vatandaşlarına vize verilmeyeceği ifade edilmişti.
Virüsün menşei Wuhan
Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 213'e, virüs bulaşan kişi sayısının ise 9 bin 692'ye yükseldiği duyurulmuştu.
Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.
Etiketler: vietnam hava yolları çin koronavirüs wuhan salgınSon Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 17:21
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