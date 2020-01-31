Şirketten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını sebebiyle Çin'e yapılan uçuşların askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Hong Kong'a yapılan uçuşların da sınırlandırılacağı kaydedildi.

Vizeler durdurulmuştu

Vietnam hükümetinden dün yapılan açıklamada, salgının hızla yayıldığı belirtilerek, Çin vatandaşlarına vize verilmeyeceği ifade edilmişti.

Virüsün menşei Wuhan

Çin'de, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybının 213'e, virüs bulaşan kişi sayısının ise 9 bin 692'ye yükseldiği duyurulmuştu.

Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.