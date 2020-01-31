Tel Abyad'da teröristlere ait tünel imha edildi
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekat bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda bölgedeki bir tünel tespit edilerek imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, arama tarama faaliyetlerine devam eden komandoların Tel Abyad bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere ait bir tünel ve mevzii tespit ettiği belirtildi.
Söz konusu tünel ve mevzii patlatılarak kullanılamaz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, o anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.
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