Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, arama tarama faaliyetlerine devam eden komandoların Tel Abyad bölgesinde PKK/YPG'li teröristlere ait bir tünel ve mevzii tespit ettiği belirtildi.

Söz konusu tünel ve mevzii patlatılarak kullanılamaz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, o anlara ilişkin görüntüleri de paylaştı.