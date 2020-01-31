Pompeo ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna'nın özgürlük ve demokrasi için mücadele ettiğini vurgulayan Pompeo, "Ukrayna, sadece coğrafi olarak Avrupa'nın kalbi değil aslında Doğu Avrupa ve otoriterlik arasında bir kaledir." dedi.

Pompeo, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sağlama yönündeki çabalarına önem verdiklerini vurgulayarak, "Ukrayna'nın NATO'ya üye olma ve AB ile yakınlaşma yönündeki çabalarını destekliyoruz." diye konuştu.

Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının İran tarafından düşürüldüğünü hatırlatan Pompeo, İran'ın bu olaydan sorumlu tutulması konusunda yardımcı olacaklarını dile getirdi.