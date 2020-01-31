Koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

Şimdiye kadar 213 kişinin hayatına mal olan salgına karşı devletler çeşitli tedbirlere başvuruyor.

Son olarak Hint yetkililer, maske ve koruyucu kıyafet gibi kişisel korunma ekipmanlarının ülke dışına satışının yasaklandığını açıkladı. Bu şekilde, ülkenin iç talebi karşılanmaya çalışılacak.

Ülkede ilk koronavirüs vakası dün tespit edilmişti.

Yetkililer, virüse yakalanan hastanın gözetim altında tutulduğunu açıklamıştı.

Maske taleplerinde patlama

Dünyanın en büyük maske üreticilerinden Çin, ülkede salgına dönüşen virüs sonrası bu ihtiyacı iç piyasadan karşılayamayınca yurt dışına yönelmiş, bu doğrultuda Türkiye'den de 10 gün içerisinde 200 milyon maske talep edilmişti.

Kaynak: Reuters, AA