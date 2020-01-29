Çin'de 29 Ocak itibarıyla koronavirüsü nedeniyle ölenlerin sayısı 132'ye yükseldi.

Resmi rakamlara göre Çin'de enfekte olan kişi sayısı 5 bin 997. 9 bin 239 da şüpheli vaka bulunuyor.

Çin'in en büyük şehri Şangay'da koruyucu yüz maskesi almak için sıraya giren insanlar, metrelerce kuyruk oluşturdu.

Şehirde standart altı maskelerin satılması yasaklandı.

Şangay'da yaşayan Zhang Dahua, "Sabah 8'den önce evimden ayrıldım. Pudong Bölgesi'nden otobüsle geldim. Enfeksiyon konusunda endişeliyim ama burada sırada beklemekten başka seçeneğim yok "dedi.

Kaynak: Reuters