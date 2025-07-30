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Dünya
AA 30.07.2025 14:19

Rusya'da deprem ve tsunami yaşanan Kamçatka bölgesinde "yüksek hazırlık durumu" ilan edildi

Rusya'da deprem ve tsunami yaşanan Kamçatka bölgesinde "yüksek hazırlık durumu" ilan edildi

Rusya'da deprem ve tsunami yaşanan Kamçatka bölgesinde "yüksek hazırlık durumu" ilan edildi

Kamçatka Bölge Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Vladimir Solodov, Acil Durum Komisyonu ile toplantı yaptı.

Toplantıda, Kamçatka bölgesinde yaşanan deprem ve tsunami sonrası "yüksek hazırlık durumu" ilan edildi.

Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem
Rusya'nın doğusunda 8,8 büyüklüğünde deprem

Buna göre, deprem ve tsunami sonucu oluşan altyapıdaki hasar giderilecek, bölgedeki sakinlerin tahliyesi için oluşturulan merkezler denetlenecek.

Moskova saatiyle gece 03.00 sıralarında Kamçatka'da 8,8 büyüklüğünde deprem yaşandığı ve bunun bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu bildirilmişti.

Deprem ve tsunamiden etkilenen Sahalin bölgesindeki Severo-Kurilsk ve Kamçatka bölgesindeki Petropavlovsk-Kamçatskiy kentlerinde acil durum ilan edilmişti.

Can kaybının olmadığı olayda, şehirlerdeki bazı binalar hasar görmüştü.

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