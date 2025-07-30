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Dünya
CBC News 30.07.2025 13:03

Harvard profesörü: Dünya'ya doğru gelen cisim uzaylı aracı olabilir

Uzay bilimcileri, yeni keşfedilen gizemli bir gökcismini yakından izliyor. NASA bu cismin bir kuyruklu yıldız olduğunu açıklarken, Harvard Üniversitesi’nden Prof. Avi Loeb bu görüşe katılmıyor. Loeb'e göre "3I/ATLAS" adı verilen bu cisim, Dünya dışı bir zeka ürünü olabilir.

Harvard profesörü: Dünya'ya doğru gelen cisim uzaylı aracı olabilir

WBZ-TV’ye konuşan Loeb, “Bu bir kaya parçası da olabilir, bir kuyruklu yıldız da… Ancak elimizdeki verilere ulaşana kadar tüm olasılıkları değerlendirmeliyiz” dedi.

Rotası alışılmadık, hareketleri şüpheli

Loeb ve ekibi, gökcisminin izlediği rotanın tipik bir kuyruklu yıldıza ait olmadığını belirtiyor. 3I/ATLAS, Güneş’e doğru ilerlerken sıradışı bir güzergâhtan geçiyor; Venüs, Mars ve Jüpiter’e yakınlaşacak şekilde ilerliyor.

“Bu cisim sanki zekice yönlendiriliyor gibi görünüyor” diyen Loeb, bunun gerçekten bir uzaylı aracı olması durumunda dünyanın bu ihtimale hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

"Uzaydan gelen kör randevu"

“Başka bir yıldızdan gelen bir misafirle kör bir randevuda her şey olabilir,” ifadelerini kullanan Loeb, riskin dikkatli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Loeb, bu tür riskleri ölçmek için depremler için kullanılan Richter ölçeğine benzer bir sistem önerdi:

“Sıfır, doğal bir cisim olan kuyruklu yıldızı temsil eder. On ise bir motorla manevra yapan, tamamen teknolojik bir aracı. Bu durumda nasıl yanıt verileceğine politika yapıcılar karar vermeli.”

Ekim ayında Güneş'e en yakın geçiş yapılacak

Loeb’e göre 3I/ATLAS, 29 Ekim 2025’te Güneş’e en yakın konumuna ulaşacak. NASA ise cismin Dünya’ya herhangi bir tehdit oluşturmadığını ve oldukça uzak bir mesafede kalacağını belirtiyor.

“Evrenin kozmik sokağında bize benzeyen birçok ev var”

Avi Loeb, evrende Dünya'ya benzer sayısız gezegen sistemi bulunduğunu hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Evrenin kozmik sokağında bizimkine benzeyen pek çok ev görüyoruz. Onların içinde hiç kimse yaşamadığını varsaymak bana oldukça kibirli bir yaklaşım gibi geliyor.”

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