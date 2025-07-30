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Dünya
Reuters 30.07.2025 12:57

Malta, Eylül'de Filistin Devleti'ni tanıyacak

Malta Başbakanı Robert Abela, ülkesinin Eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını açıkladı.

Malta, Eylül'de Filistin Devleti'ni tanıyacak

Abela, bu açıklamayı İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın benzer bir adım atmasından birkaç saat sonra, Fransa’nın da tanıma planlarını duyurmasından sadece günler sonra yaptı.

Başbakan Abela, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bu tutumumuz, Orta Doğu'da kalıcı barış için gösterilen çabalara olan bağlılığımızı yansıtıyor” dedi.

Malta hükümeti, mayıs ayında Filistin'i tanıma planlarını açıklamış ve bunun BM’nin haziran ayındaki bir konferansında yapılacağını duyurmuştu. Ancak konferans ertelenmişti.

Ada ülkesi uzun süredir Filistin davasına destek veriyor ve iki devletli çözüm çabalarını savunuyor.

Temmuz ortasında merkez sağ muhalefet de hükümete, Filistin’in derhal tanınması çağrısında bulunmuştu.

Mayıs ayında İrlanda, Norveç ve İspanya da Filistin'i bağımsız bir devlet olarak tanımıştı.

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