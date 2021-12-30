Olay, Rusya'ya bağlı Yakutistan'ın Yakutsk şehrinde meydana geldi. Bir grup köpeğin saldırısına uğrayan 53 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dakikalarca direndi. Ancak çabaları sonuç vermedi. Köpeklerin saldırısında feci şekilde can verdi.

Saatler sonra bölgeden geçenlerin fark ettiği cesede dair polise haber verildi.

Acil durum ilan edildi

Ekipler önce yüzü tanınmaz haldeki parçalanmış cesedi inceledi. Ardından yakındaki iş yerinin güvenlik kamera görüntüsünü izledi. Olayın nedeni ortaya çıktı. Kadının, köpeklerin saldırısına uğradığı görüldü. Bölgede acil durum ilan edildi.

Yakutsk şehrinde köpek sürüleri daha öncede birçok kez insanlara saldırmıştı. Ancak yetkililer herhangi bir önlem almadı.

