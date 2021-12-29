Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 23:53Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kabe'de tavaf yağmur altında da devam etti
Mekke'de 2 gündür devam eden şiddetli yağış Mescid-i Haram'ı da etkiledi. Kabe'yi tavaf edenler yağışa rağmen ibadetlerine devam etti.
Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde 2 gündür devam eden şiddetli yağmur Mescid-i Haram'ı etkisi altına aldı.
Yoğun yağışa rağmen Kabe’yi tavaf edenler ibadetlerine devam etti.
Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü, vatandaşlara kötü hava koşullarına karşı dikkatli olmaları, yağışların yol açacağı ani sellerden etkilenmemeleri için önlem almaları, alçak yerlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.
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