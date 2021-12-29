Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 23:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lübnan: 9 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Lübnan'ın Beyrut Limanı'nda, portakal içerisine gizlenmiş ve Körfez ülkelerine sevk edilmek üzere olan 9 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiği açıklandı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, Beyrut Limanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna dair bilgi verdi.
Mevlevi, varış noktası Körfez ülkeleri olan ve portakal içerisine gizlenmiş 9 milyon captagon hapının ele geçirildiğini ifade etti.
Bakan Mevlevi, portakal kasaları konteyner içerisinde limandan gemiye sevk edilmek üzereyken operasyonun düzenlendiğini söyledi.
Lübnan, 11 Aralık'ta, Suudi Arabistan’a sevk edileceği tespit edilen 4 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurmuştu.
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