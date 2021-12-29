Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Besam Mevlevi, Beyrut Limanı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna dair bilgi verdi.

Mevlevi, varış noktası Körfez ülkeleri olan ve portakal içerisine gizlenmiş 9 milyon captagon hapının ele geçirildiğini ifade etti.

Bakan Mevlevi, portakal kasaları konteyner içerisinde limandan gemiye sevk edilmek üzereyken operasyonun düzenlendiğini söyledi.

Lübnan, 11 Aralık'ta, Suudi Arabistan’a sevk edileceği tespit edilen 4 milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiğini duyurmuştu.