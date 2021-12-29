Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 23:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden ve Putin görüşecek
[Fotoğraf: AP Arşiv]
ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede Ukrayna konusu ele alınacak.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü Emily Horne yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 30 Aralık 2021'de Rusya ile yaklaşan diplomatik diyalog da dahil birçok konuyu ele alacağı bir telefon görüşmesi yapacak." ifadesini kullandı.
Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapmasına karşılık ortak bir tavır takınmak adına, Biden yönetiminin Avrupalı ortak ve müttefikleriyle geniş bir diplomasi yürüttüğüne işaret eden Horne, Biden'ın bu konuda dünya çapında birçok lider ile görüştüğünü ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price dün yaptığı açıklamada, ABD ve Rusya'nın Ukrayna konusunda yapmayı planladıkları diplomatik görüşmelerin birincisinin 10 Ocak'ta yapılacağını duyurmuştu.
Etiketler: Rusya Vladimir Putin Joe Biden ABD Ukrayna
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