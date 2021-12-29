ABD'de yayın yapan "The Hill" gazetesi, 2024'teki başkanlık seçimlerine yaklaşık 3 yıl olmasına rağmen şimdiden başkanlık yarışı için hazırlıklara başlayan cumhuriyetçi isimleri derledi.

Habere göre adaylık konusunda en güçlü sinyalleri veren isim, eski ABD Başkanı Donald Trump.

Cumhuriyetçi seçmenin çoğu Trump'ı istiyor

Politico'nun bu ay yayımlanan anketine göre, cumhuriyetçi seçmenin yüzde 64'ü Trump'ın tekrar aday olmasını istiyor.

Katıldığı birçok etkinlikte tekrar adaylığı değerlendirdiğini söyleyen Trump ise adaylık kararını resmi olarak duyurmak için 2022 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerini bekliyor.

Başkanlık yarışına girebilecek diğer isimler

Aşı zorunluluklarına karşı tavrıyla tanınan Florida Valisi Ron DeSantis cumhuriyetçilerin bir diğer potansiyel adayı olarak görülüyor.

Trump'ın Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldıkları toplantılarda başkanlık yarışına gireceklerinin sinyalini veriyor.

The Hill'in diğer potansiyel başkanlık adayları ise şöyle; eski New Jersey Valisi Chris Christie, ABD'nin Eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcilsi Nikki Haley, Teksas Senatörü Ted Cruz, South Dakota Valisi Kristi Noem, Arkansas Senatörü Tom Cotton ve Marland Valisi Larry Hogan.