Suudi Arabistan, 15 Ekim'de COVID-19 kısıtlamalarını hafifletme çerçevesinde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurmuştu.

Ülkenin resmi ajansı SPA'nın haberine göre, vakalarda görülen artış sonrasında kutsal mekanlara yeniden kısıtlama getirildi.

Karar gereği yarından itibaren Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe uygulanacak.

Suudi Arabistan'da COVID-19 salgınında bugüne kadar 8 bin 874 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı da 554 bin 665'e ulaştı.