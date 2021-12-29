Federal Sağlık Dairesi'nin (BAG) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 17 bin 634 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu, 25 kişi hayatını kaybetti. Böylece ülkede salgının resmen başladığı Mart 2020'den bu yana günlük vaka sayısında en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Nüfusu 8,7 milyon olan ülkede, salgının başından beri 11 bin 842 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede dün de 13 bin 375 yeni vaka tespit edilmiş, 17 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

İsviçre'de salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı ise 1 milyon 299 bin 362'ye ulaştı.

Yeni "kapanma" gelebilir

Öte yandan İsviçre Sağlık Bakanı Alain Berset, Twitter'da yaptığı açıklamada, ülkede omicron varyantı vakalarının keskin şekilde yükseldiğini, bunun sonucu olarak hastanelerdeki baskının da artacağını söyledi.

Berset, şu an için yeni kısıtlama kararı almadıklarını, vaka sayısının ciddileşmesi durumunda kapanmalar da dahil bir sonraki önlem paketinin hazır olduğunu ve son kararı Federal Konsey'in vereceğini açıkladı.

Omicron varyantının hızla yayılmasıyla yeni önlemler açıklayan ülkelere İsviçre de katılmıştı.

Evden çalışma zorunlu hale gelmişti

İsviçre hükümeti, ülkede belli meslek grupları hariç evden çalışmayı zorunlu hale getirmişti.

Ülkede, barlar, spor müsabakaları, havuzlar ve spor salonları dahil çoğu kamusal alan, yalnızca iki doz aşı olduğunu kanıtlayabilen ve günlük negatif aşı sonucu bildiren kişilere açık durumda.

17-21 Ocak arasında Davos'ta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu da ertelenmişti.