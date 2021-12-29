Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 21:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hindistan'da bir kişi aşı olmamak için ağaca tırmandı
Hindistan'da bir kişi koronavirüs aşısı olmamak için çareyi ağaca tırmanmakta buldu.
Hindistan’ın Puducherry bölgesinde yerel hükümet, halkın yüzde 100’ünün aşılanması amacıyla kampanya başlattı.
Aşı uygulaması için tüm bölgeyi kapı kapı dolaşan sağlık ekipleri, Konnerikuppam köyüne geldi. Ancak 40 yaşındaki bir kişi, aşı olmamak için ilginç bir yola başvurdu. Ağaca tırmanan adamı sağlık ekipleri ve çevre sakinleri de indirmeyi başaramadı.
İddiaya göre, aşı olmak istemeyen kişi, sağlık ekiplerine aşıyı yapmak istiyorlarsa ağaca tırmanmaları gerektiğini söyledi. Ekipler aşı uygulamasından vazgeçerek bölgeden ayrıldı.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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