İran devlet medyasında yer alan habere göre, söz konusu ülkelerde ikamet edenlerin ya da transit uçuş yapanların İran'a girmeleri yasaklanırken, İran vatandaşları ise bu karardan muaf tutuldu.

Buna göre, son 14 günde Fransa, İngiltere, Danimarka ve Norveç'te kalan ya da bu ülkelerden transit uçuş yaşan yolcular İran'a alınmayacak ancak yasak diplomatları kapsamayacak.

Öte yandan 12 yaşından büyük yabancı ülke vatandaşlarının İran'a giriş için 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testi ile 2 doz yaptırılmış üzerinden 14 gün geçmiş aşı kartlarını göstermeleri gerekiyor.