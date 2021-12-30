Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Maluku eyaletinin güney kıyılarında yerel saatle 01.25'te 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.

Depremin merkez üssünün Maluku eyaletine bağlı Southwest Maluku Regency'nin 45 kilometre kuzeybatısı olduğu açıklandı.

Tsunami uyarısı yok

Merkez üssüne yakın adalarda ve kasabalarda şiddetli sarsıntı hissedildiği belirtildi. Tsunami uyarısı yapılmazken, artçı sarsıntıları karşı uyarıda bulunuldu.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan da şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.