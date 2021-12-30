Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 00:15Son Güncelleme: Kaynak: Reuters, İHA
Endonezya'da 7,4 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Endonezya'nın Maluku eyaletinin güney kıyılarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarı yapılmadı.
Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Maluku eyaletinin güney kıyılarında yerel saatle 01.25'te 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı.
Depremin merkez üssünün Maluku eyaletine bağlı Southwest Maluku Regency'nin 45 kilometre kuzeybatısı olduğu açıklandı.
Tsunami uyarısı yok
Merkez üssüne yakın adalarda ve kasabalarda şiddetli sarsıntı hissedildiği belirtildi. Tsunami uyarısı yapılmazken, artçı sarsıntıları karşı uyarıda bulunuldu.
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı'ndan da şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.
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