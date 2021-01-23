Haber Giriş: 23 Ocak 2021 Cumartesi 21:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da binlerce kişi, Navalnıy'ın tutuklanmasını protesto etti
Rusya'da binlerce kişi, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması talebiyle gösteri düzenliyor.
Rusya’nın çok sayıda şehrinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katılırken, başkent Moskova’daki gösteride 3 binden fazla kişi yer alıyor.
Polisin göstericilere yönelik zaman zaman sert müdahalelerde bulunduğu görülürken, ülke çapındaki gösterilerde çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
Öte yandan, hapse girdikten sonra Youtube kanalından Navalnıy ve ekibi tarafından yayınlanan, Putin ile yakın çevresini hedef alan “Putin için saray: En büyük rüşvetin tarihi” isimli videonun izlenme sayısı da 70 milyona yaklaştı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yaptığı açıklamada, Navalnıy'a destek amaçlı yapılan protesto gösterilerinin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.
Etiketler: Rusya
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